Në pesë vitet e fundit, tregu i pasurive të paluajtshme në zonën bregdetare të Lezhës ka njohur një rritje të fortë, me çmimet e apartamenteve që janë dyfishuar. Nga 600 euro për metër katror që ishin dikur, sot çmimet fillojnë nga 1,200 euro, ndërsa në Ranën e Hedhun shkojnë deri në 2,000 euro për metër katror.
Shumë pushues e shfrytëzojnë vizitën në bregdet për të parë, rezervuar ose blerë apartamente. Në krye të listës së blerësve janë shtetasit nga Kosova, por gjithnjë e më shumë po shtohen investitorët nga Çekia, Polonia dhe vendet nordike, të cilët e shohin bregdetin e Lezhës si një destinacion të ri investimesh.
Ekspertët e tregut thonë se kjo rritje lidhet me disa faktorë: kosto më të larta ndërtimi, përdorimi i arkitekturës moderne, standarde më të larta ndërtimi dhe kërkesa gjithnjë në rritje.
“Efekti kryesor është kërkesë-oferta. Janë shtuar shumë kostot e ndërtimit, është shtuar kostoja e forcës punëtore, e materialeve ndërtimit, transporti i materialeve të ndërtimit”, u shpreh Gentjan Marku, agjent imobiliar.
“Ka popullim, normalisht edhe turistë, sidomos turistë të Kosovës. Jemi në një fazë ku ne po kalojmë nga ndërtimet tradicionale, në një standard tjetër të ndërtimeve më moderne”, u shpreh Pashko Palokaj, Kryetar i Dhomës së Tregtisë dhe Industrisë së Lezhës.
Sipas ekspertëve imobiliarë, rritja e çmimeve pritet të vazhdojë.
“Pritet që bregdeti të jetë gjithmonë në rritje”, tha Marku.
“Investimi në pasuri të paluajtshme është investim që nuk humbet”, tha Palokaj.
Përveç Shëngjinit, ku ndërtesat me arkitekturë moderne po shtohen me ritme të shpejta, edhe zona e Tales po përjeton një bum kërkesash për apartamente pranë detit.
Leave a Reply