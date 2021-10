Kostoja e energjisë ishte e lirë në pranverën e vitit 2020 pasi rrugët dhe aeroportet ishin pothuajse bosh gjatë kulmit të pandemisë Covid-19, shkruan CNN.

”Kërkesa për energji është kthyer sot pasi ekonomia botërore rihapet, por furnizimi thjesht nuk ka vazhduar”, shton rrjeti informativ amerikan.

”Kjo është arsyeja pse çmimet amerikane të naftës janë rritur në 120 dollarë që nga rënia në 40 dollarë për fuçi në prill 2020. Ndërkohë, edhe nafta e papërpunuar është në rrugën e duhur të rritjes së çmimit mbi 80 dollarë për fuçi, për herë të parë në shtatë vjet”, thekson ai.

”E gjithë kjo po çon në tronditje për shumë amerikanë që mbushin makinat me naftë, në një kohë të vitit kur çmimet e gazit ulen. Çmimet e larta të gazit vetëm do të përkeqësonin rritjen e inflacionit, do të shtrëngonin buxhetet e familjeve amerikane dhe do të dëmtonin pasurinë politike të presidentit Joe Biden”, përfundon CNN.

g.kosovari