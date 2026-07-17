Qytetarët prej 47 ditësh vijojnë protestën para Kryeministrisë kundër projektit të Zvërnecit dhe qeverisë.
I ftuar në emisionin “Quo Vadis” në Vizion Plus, deputeti socialist Ermal Paca u shpreh se protesta ka shërbyer për të treguar se demokracia në vend funksionon.
Sipas tij, shqetësimet e qytetarëve janë legjitime, por kërkesa për dorëheqjen e kryeministrit Edi Rama nuk është më një kauzë qytetare, por një objektiv i partive politike.
“Protesta na ka bërë të kuptojmë sa demokracia është funksionale në këtë vend. Në anën pozitive, kjo e konsolidoi demokracinë. Shqetësimet e qytetarëve nuk janë vetëm të atyre në shesh, janë edhe tonat. Ajo ku ndahemi ne është dorëheqja e Ramës, sepse kjo s’është më shqetësim, është një projekt i partive politike që thonë: “Ik ti, të vijmë ne në pushtet”. Është shumë mirë që kjo protestë të kthehet në një lëvizje politike. Ne jemi një vend demokratik. Kjo protestë e ka mbaruar misionin e vet, ka ditë që ka mbaruar. Ne ndajmë të njëjtat shqetësime me qytetarët”, tha Ermal Paca në QUO VADIS.
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