Bahreini propozon që Këshilli i Sigurimit i OKB-së të miratojë përdorimin e forcës për të mbrojtur transportin në Ngushticën e Hormuzit.
Bahreini ka paraqitur një projekt-rezolutë në Këshillin e Sigurimit të Kombeve të Bashkuara që do të autorizonte vendet të përdorin “të gjitha mjetet e nevojshme” (gjuhë diplomatike për forcën ushtarake) për të mbrojtur transportin tregtar në dhe rreth Ngushticës së Hormuzit.
Diplomatët thonë se ky projekt është mbështetur nga shtetet e tjera arabe të Gjirit dhe Shtetet e Bashkuara, por ka pak gjasa që të miratohet.
Ky hap tregon shqetësimin në rritje në rajon se Irani mund të vazhdojë të kërcënojë Ngushticën e Hormuzit, një pikë kyçe strategjike që transporton rreth një të pestën e furnizimeve globale të naftës dhe mbështet ekonomitë e Gjirit.
Mbyllja e Ngushticës ka qenë një nga objektivat kryesore të Iranit. Transporti nëpër ujëra ka ndalur pothuajse plotësisht pas sulmeve iraniane ndaj anijeve në konfliktin me SHBA-në dhe Izraelin.
Projekt-rezoluta e quan veprimet e Iranit kërcënim për paqen dhe sigurinë ndërkombëtare.
Teksti do të autorizonte vendet, veçmas ose përmes koalicioneve vullnetare shumëkombëshe detare, të përdorin “të gjitha mjetet e nevojshme” në dhe rreth Ngushticës së Hormuzit – përfshirë në ujërat territoriale të shteteve bregdetare – për të siguruar kalimin dhe për të parandaluar veprimet që bllokojnë ose ndërhyjnë në navigimin ndërkombëtar.
Rezoluta shpreh gjithashtu gatishmërinë për të vendosur masa, përfshirë sanksione të targetuara.
Projekt-teksti “kërkon që Republika Islamike e Iranit të ndalojë menjëherë të gjitha sulmet ndaj anijeve tregtare dhe komerciale dhe çdo përpjekje për të penguar kalimin e ligjshëm ose lirinë e navigimit në dhe rreth Ngushticës së Hormuzit.”
Dy diplomatë evropianë dhe një perëndimor thonë se ka pak shanse që një rezolutë e tillë të miratohet nga Këshilli i Sigurimit, pasi aleatët e Iranit, Rusia dhe Kina, ka gjasa ta vënë veton nëse është e nevojshme.
Një rezolutë kërkon të paktën nëntë vota pro dhe asnjë veto nga Rusia, Kina, SHBA-ja, Britania apo Franca për t’u miratuar nga trupa 15-anëtarëshe.
Megjithatë, diplomatët thonë se Franca po punon në një projekt-rezolutë alternative që do të kërkonte mandat të OKB-së pasi situata të qetësohet.Përditësim nga zhvillimet e fundit (mars 2026):
Më herët këtë muaj, Këshilli i Sigurimit miratoi një rezolutë tjetër të udhëhequr nga Bahreini (Rezoluta 2817), e mbështetur nga shtetet e Gjirit dhe Jordania, e cila dënon sulmet iraniane ndaj shteteve të Gjirit dhe Jordanisë, kërkon ndalimin e menjëhershëm të tyre dhe mbron lirinë e navigimit në Hormuz (miratuar me 13 vota pro, abstenim nga Rusia dhe Kina, pa veto).
Leave a Reply