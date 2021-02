Këshilli i Lartë Gjyqësor nisi këtë të martë seancën për kërkesën e ILD për shkarkimin nga detyra të gjyqtares së Krujës, Enkeleida Hoxha, e arrestuar pak ditë më parë së bashku me 9 persona të tjerë.

Avokati i Hoxhës kërkoi pezullim e procesit, pasi sipas tij, magjistratja duhet të jetë në seancë dhe duhet kohë për mbledhjen e provave dhe për një propozim drejtuar ILD-së për marrëveshje.

Kjo kërkesë u kundërshtua nga kreu i ILD, Artur Metani

“Nuk jam dakord për shtyrjen. Procesi i rregullt ligjor përfshin edhe mbrojtjen nga avokati. Elementët e procesit të rregullt ligjor përmbushen me prezencën e avokatit. Sa i takon kohës që kërkohet për t’u njohur me faktet, dua të kujtoj se hetimi ndaj magjistrates ka nisur më 16 korrik 2020, pra prej asaj date magjistratja është ajo njohur me dokumentet që ILD kishte në dispozicion dhe magjistratja ka patur mundësi e kohë për mbrojtjen. Edhe avokati ka patur kohë sepse është caktuar më 27 janar. Sa i takon marrëveshjes që përmendi avokati, unë nuk kam asnjë propozim zyrtarisht. Kur ta kem do e shqyrtoj edhe pse Inspektori i Lartë i Drejtësisë është i qartë për këtë çështje”, tha Metani ndër të tjera.

Gjyqtarja hoxha dhe 9 personat e tjerë u arrestuan disa ditë më parë, pasi dyshohen se janë të përfshirë në një skemë korrupsioni. Ditën e shtunë të arrestuarit dolën para Gjykatës se Posaçme ku u lanë të gjithë në masën arrest burg.

/a.r