Një i ri është arrestuar në Britaninë e Madhe pas kërcënimit për të vrarë udhëheqësin e Reform UK, Nigel Farage, i bërë në një postim në rrjetet sociale.
Arrestimi lidhet me një postim të bërë në X, i cili u raportua në polici më 8 maj, një ditë pas zgjedhjeve lokale dhe për kryetar bashkie.
Policia Metropolitane tha se një 20-vjeçar u arrestua në jug të Londrës të martën e kësaj jave me dyshimin se i kishte dërguar mesazhe kërcënuese një anëtari të Parlamentit.
Ai është liruar me kusht në pritje të hetimeve të mëtejshme. Arrestimi erdhi gjashtë ditë pasi zëdhënësja e Reform UK, Ann Widdecombe, u vra në shtëpinë e saj në Devon. Policia kundër terrorizmit po heton vdekjen.
Ekipi Ndërlidhës dhe Hetues Parlamentar e informoi Farage-in për arrestimin të mërkurën.
Farage tha: “Kjo është hera e parë që policia ka vepruar në mënyrë proaktive ndaj një postimi në mediat sociale dhe shpresoj se po shqyrtojnë tre ose katërqind postime të tjera të ngjashme vetëm nga ky vit.”
Arrestimi u raportua për herë të parë në gazetën Daily Telegraph, e cila tha se postimi në mediat sociale e paralajmëroi Farage-n: “Do të të qëlloj në kokë nëse fiton”.
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