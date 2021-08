apa Françesku është kërcënuar me jetë. Mediat italiane raportojnë se një zarf me tre plumba ishte nisur në adresë të Atit të Shenjtë, por që nuk mbërriti në Vatikan.

Pakoja e nisur u konfiskua nga Policia që në zyrën postare të Milanos, ku edhe u zbulua se brenda saj kishte tre plumba, mbrëmjen e 9 gushtit.

Zarfi u kap nga karabinierët e kompanisë San Donato të cilët po hetojnë së bashku me detektivët e njësisë hetimore të Milanos nën drejtimin e prokurores Alessandra Cerreti.

Sipas informacioneve paraprake letra u dërgua nga Franca (ishte e vulosur me një pullë postare nga përtej Alpeve); dërguesi nuk ishte shkruar në zarf dhe emri i marrësit ishte shkruar me stilolaps me një dorëshkrim të lexueshëm.

Më konkretisht, letra i drejtohej “Papës – Qyteti i Vatikanit, Piazza S. Pietro në Romë”./m.j