Amerika reagon ashpër pas sulmit që tronditi Shtëpinë e Bardhë. Shtetet e Bashkuara kanë pezulluar përpunimin e të gjitha kërkesave për emigracionin nga afganët. Vendimi erdhi pasi një burrë afgan u identifikua si i dyshuari për të shtënat me armë zjarri ndaj dy ushtarëve të Gardës Kombëtare pranë Shtëpisë së Bardhë. Shërbimet e Shtetësisë dhe Emigracionit të SHBA-së thanë se vendimi u mor në pritje të një shqyrtimi të “protokolleve të sigurisë dhe verifikimit”.
I dyshuari si autor i sulmit thuhet se ka mbërritur në tokën amerikane nga Afganistani në shtator të vitit 2021. Presidenti Donald Trump, e quajti sulmin një “akt terrori”.
“Statusi i tij u zgjerua sipas legjislacionit të nënshkruar nga Presidenti Biden, një president katastrofik, më i keqi në historinë e vendit tonë. Ky sulm nënvizon kërcënimin më të madh të sigurisë kombëtare me të cilin përballet kombi ynë. Administrata e fundit lejoi të hynin 20 milionë të huaj të panjohur dhe të paverifikuar nga e gjithë bota, nga vende që as nuk doni t’i dini”, tha Trump.
Dhjetëra mijëra afganë hynë në SHBA nën mbrojtje të posaçme të emigracionit pas tërheqjes kaotike të SHBA-së nga vendi në vitin 2021 nën drejtimin e ish-Presidentit Joe Biden. Departamenti i Sigurisë Kombëtare e identifikoi të dyshuarin si Rahmanullah Lakanëal. CNN raporton se ai aplikoi për azil në vitin 2024 dhe kërkesa e tij u miratua në fillim të këtij viti. Pas kësaj situate, Trump njoftoi gjithashtu se po urdhëron dislokimin e 500 gardistëve të tjerë në Uashington.
