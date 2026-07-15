Kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu paralajmëroi Teheranin të mos e sulmojë Izraelin duke thënë se do të hakmerret më me forcë sesa në raundet e mëparshme të luftimeve.
“Ditët kur dikush na lëndon dhe ne nuk kundërpërgjigjemi dy herë më fort kanë mbaruar”, tha ai duke folur në një konferencë në Dimona, një qytet shkretëtirë izraelit jo shumë larg reaktorit të fshehtë bërthamor të vendit.
“Jemi të përgatitur për çdo skenar. Mund t’ju them vetëm një gjë, dhe do t’ua them këtë udhëheqësve të Iranit: Mos mbështetuni në qetësi nëse na sulmoni. Mos mbështetuni në një përsëritje. Sepse nuk do të jetë një përsëritje, dhe kjo ishte tashmë mjaft e fuqishme. Kjo do të jetë një ngjarje e ndryshme, shumë më e fuqishme. Ditët kur dikush na lëndon dhe ne nuk e kundërsulmojmë dyfish kanë mbaruar. Ia bëmë këtë Boshtit të së Keqes në Iran, dhe do të vazhdojmë t’ia bëjmë këtë kujtdo që na dëmton. Kjo është ajo që bëjmë.”
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