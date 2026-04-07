Qeveria britanike nuk do të lejojë që Shtetet e Bashkuara të përdorin bazat e tyre ushtarake për të nisur sulme ndaj energjisë iraniane ose infrastrukturës civile.
I pyetur sot nga Bloomberg në lidhje me kërcënimin e Presidentit të SHBA-së Donald Trump për të bombarduar urat dhe termocentralet nëse Irani nuk pranon të rihapë Ngushticën e Hormuzit, zëdhënësi i Kryeministrit Keir Starmer, Tom Wells, përsëriti qëndrimin e Mbretërisë së Bashkuar që nga ditët e para të luftës, sipas të cilit Shtetet e Bashkuara mund të përdorin bazat RAF Fairford, England, dhe Diego Garcia në Oqeanin Indian, për misione “mbrojtëse”.
