Ministria e Tregtisë e Kinës është zotuar të luftojë tarifat amerikane “deri në fund”, pasi Donald Trump kërcënoi me taksa të reja prej 50% mbi importet nga ekonomia e dytë më e madhe në botë.

“Kërcënimi i SHBA-së për të përshkallëzuar tarifat kundër Kinës është një gabim mbi gabim, i cili ekspozon edhe një herë natyrën shantazhuese të SHBA-së. Kina nuk do ta pranojë kurrë këtë”, tha të martën një zëdhënës i ministrisë.

“Nëse SHBA këmbëngul të ndjekë rrugën e vet, Kina do ta luftojë atë deri në fund. Nëse SHBA përshkallëzon masat e saj tarifore, Kina do të marrë me vendosmëri kundërmasa për të mbrojtur të drejtat dhe interesat e veta”.

Trump përmbysi ekonominë botërore javën e kaluar me tarifa gjithëpërfshirëse që kanë ngritur frikën e një recesioni ndërkombëtar dhe kanë shkaktuar kritika edhe nga brenda Partisë së tij Republikane.

Ndërsa lufta tregtare përshkallëzohet, Pekini – rivali kryesor ekonomik i Uashingtonit – zbuloi detyrimet e veta prej 34% për mallrat amerikane që do të hyjnë në fuqi të enjten.

Ministria e Tregtisë e Kinës përsëriti të martën gjithashtu se kërkonte “dialog” me SHBA-në dhe se “nuk kishte fitues në një luftë tregtare”.