Bashkimi Evropian ka thirrur të martën përfaqësuesin më të lartë diplomatik të Moskës në Bruksel, pasi Rusia paralajmëroi diplomatët dhe qytetarët e huaj të largohen nga Kievi për shkak të rrezikut nga sulmet me raketa.
Zëdhënësja e Shërbimit të Veprimit të Jashtëm të BE-së, Anitta Hipper, e cilësoi paralajmërimin rus si një “përshkallëzim të papranueshëm”, duke theksuar se kërcënimet ndaj diplomatëve dhe civilëve janë të papranueshme. Ajo bëri të ditur se kishte thirrur të ngarkuarën me punë të Rusisë në BE, Karen Malayan, për t’i kërkuar Moskës të ndalojë sulmet ndaj civilëve dhe të angazhohet në negociata reale për paqe.
Ministria e Jashtme ruse kishte paralajmëruar një ditë më parë diplomatët dhe shtetasit e huaj të largoheshin “sa më shpejt të jetë e mundur” nga kryeqyteti ukrainas, duke pretenduar se ekziston rrezik nga bombardimet. Gjatë fundjavës, Rusia lëshoi mbi 80 raketa drejt Kievit, duke goditur ndërtesa civile dhe duke plagosur dhjetëra persona, sipas autoriteteve ukrainase.
BE-ja akuzoi Moskën se po përpiqet të krijojë panik dhe frikë, ndërsa diplomatët evropianë në Kiev kanë refuzuar të largohen. Ambasadorja e BE-së në Ukrainë, Katarína Mathernová, deklaroi se prania evropiane në Kiev do të vazhdojë dhe se “BE-ja nuk do të shkojë askund”.
