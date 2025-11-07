Një kërcënim apokaliptik po vjen nga Rusia, me zhvillimin e një armë bërthamore të rrezikshme që mund të krijojë cunami radioaktiv dhe të shkatërrojë bregdetet e kundërshtarëve.
Putini ka zbuluar një nëndetëse të re bërthamore, Khabarovsk, të pajisur me raketa Poseidon, një armë që mund të shkaktojë katastrofa natyrore masive dhe të kthente brigjet e botës në toka të shkreta të mbushura me ujë radioaktiv.
Ky zhvillim ka alarmuar ekspertët e sigurisë ndërkombëtare, të cilët frikësohen se ky mund të jetë një paralajmërim i rrezikshëm për të ardhmen e luftërave bërthamore.
Një cunam i lartë 500 metra mund të shkatërrojë çdo gjë në rrugën e tij, duke përfshirë qytetet bregdetare dhe përmbytjen e tyre me ujë deti radioaktiv.
Kjo mund të shkaktojë një katastrofë globale, ku miliona njerëz mund të vdesin nga mbytja, dhe ata që mbijetojnë mund të preken nga rrezatimi vdekjeprurës që do të ndotë çdo gjë që ka mbetur pas, duke shkatërruar ekosistemet dhe duke kthyer brigjet bregdetare në shkretëtira sterile.
Për më tepër, rrezatimi që bie mbi trupat e të mbijetuarve është gjithashtu vdekjeprurës. Sipas ekspertëve, pas një shpërthimi të tillë, rrezatimi do të përhapet dhe të mbajë zona të gjera të banuara të pasiguruara për dekada të tëra. Kjo e bën çdo bregdet të pavendosur për jetesë pas një sulmi të tillë.
Khabarovsk, emër i dhënë pas eksploruesit rus Yerofey Khabarov, është nëndetësja më e fuqishme bërthamore që është ndërtuar deri tani. Ky kolos bërthamor ka kapacitetin të lëshojë raketa Poseidon, të cilat janë 100 herë më të fuqishme se bomba atomike e Hiroshima-s dhe mund të shkaktojnë cunami masiv.
Kjo nëndetëse është 370 metra e gjatë, ka një thellësi operacionale deri në 3,300 metra, dhe mund të udhojë me shpejtësi të pabesueshme deri në 190 km/orë, shumë më shpejt se çdo nëndetëse tjetër të njohur. Raketa Poseidon, secila mund të shkaktojë një cunami radioaktiv, duke e kthyer bregdetin e çdo kombi të goditur në një shkretëtirë të rrezikshme për dekada.
Khabarovsk është i pajisur me deri në 6 raketa Poseidon, të cilat mund të lëshohen nga nëndetësja dhe të shkaktojnë shpërthime masive në thellësi të ujit, duke krijuar përmbytje masive dhe shkatërrim total të infrastrukturës bregdetare. Pasojat e këtij sulmi mund të jenë katastrofike për qytetet bregdetare dhe kombet e tërë.
Putini ka theksuar se kjo teknologji është e pashoqe në botë përsa i përket shpejtësisë dhe thellësisë së lëvizjes, dhe është e papërballueshme për armikun. Ai e ka quajtur armën e tij “pa krahasim”, duke e quajtur atë një armë që nuk mund të kapet nga ndonjë forcë tjetër ushtarake.
Shumë ekspertë të sigurisë dhe të analistëve të mbrojtjes kanë shprehur shqetësimin e tyre se Putini mund të përdorë këtë armë si një mjet për të shkatërruar qytetet e kundërshtarëve dhe për të krijuar një situatë apokaliptike.
