Ende nuk e dimë sa miliona euro do të marrë LaCivita nga Berisha, por një gjë është e sigurtë: atij do t’i shtohet një tjetër humbje në karrierën e tij si strateg elektoral. Kjo nuk është ndonjë dramë e madhe për të si profesionist — sapo ka humbur zgjedhjet edhe në vende shumë më të mëdha — por keqpërdorimi që iu bë emrit të tij në fushatën elektorale të Berishës ishte tinzar dhe krejtësisht në funksion të halleve personale të Berishës, jo të Partisë Demokratike.

Vetë Berisha dhe njerëzit e tij në media shpikën një axhendë të rreme për LaCivitën në Shqipëri, e cila u përgënjeshtrua ende pa ardhur 11 maji. Qysh në ditën e parë të konferencës për shtyp u tha nëpër studio se LaCivita do ta ndihmonte Berishën për t’i hequr “non grata”-n nga SHBA deri në mes të marsit. Ish-zëvendësministrja e Jashtme e Berishës, në kulmin e fantazisë, deklaroi se jo vetëm që do të hiqej “non grata” brenda muajit, por se SHBA do t’i kërkonte Berishës edhe falje zyrtare.

Më pas Këlliçi e shtyu afatin për në prill, dhe LaCivita u zhduk nga skena që në mesin e atij muaji. Pastaj hyri në lojë Edi Paloka, duke e bërë fakt të kryer e duke thënë se “non grata” ishte hequr dhe Berisha do të udhëtonte në fund të muajit për në SHBA. Ndërkohë që demokratët e shkretë, që besojnë çdo marrëzi, po prisnin me gjak të ngrirë, nisën t’i qetësonin me telefonata duke u thënë se do të ikte më 4 maj, pastaj më 6 maj. Nuk dihet nëse kanë kohë t’i mashtrojnë deri të dielën, por e gjithë kjo sagë gënjeshtrash u ndërtua mbi emrin e LaCivitës.

Ndërkohë ai është duke kërkuar kontrata të tjera dhe, sipas informacioneve, po tallet me kontratën në Shqipëri, si një marrëveshje e çuditshme, ku njerëzit shpresojnë se vetëm përfshirja e SHBA-ve i bën fitues.

Gjatë gjithë fushatës elektorale nuk u pa asnjë ide e qartë e LaCivitës, përveç kopertinës së Berishës me numrin 1 — një ide që mund ta kishte dhënë edhe Flamur Noka, po të kishte guxuar që të besonte se nuk e merrnin për budalla. Mesazhet politike të fushatës, të cilat janë ose qesharake, ose kundërproduktive, justifikohen nga PD si “sugjerime të LaCivitës”, por duket qartë se janë produkt bio i Berishës. Madje edhe koalicioni me Gjuzin u justifikua si ide e LaCivitës!

Nuk dihet nëse LaCivitës i kanë treguar “momentet” me demencë të Berishës në çdo miting dhe çfarë sugjerimi mund të ketë dhënë. Një profesionist serioz do t’ia kishte ndaluar menjëherë daljen në publik dhe do t’ia kishte ndryshuar formatin e fushatës, duke e paraqitur si një fushatë të një të moshuari të urtë e të respektuar, viktimë e moshës. Përkundrazi, sa më shumë që Berisha shfaqet në gjendje të përkeqësuar, aq më shumë këmbëngulin ta nxjerrin në publik në emër të LaCivitës.

Ky keqpërdorim i LaCivitës nuk dihet nëse ka ndonjë çmim financiar për pasojat që do të ketë, por është një dëmtim serioz për imazhin e tij si strateg elektoral. Berishës nuk i intereson as LaCivita, as fitorja. I intereson vetëm të krijojë idenë se po rehabilitohet në SHBA. Dhe 6 milionë dollarëshi i parë i paguar nuk është për LaCivitën, por për një avokat që do të merret me çështjen e “non gratës”. LaCivita shërben thjesht për të justifikuar pagesat për hallin personal të Berishës.

Natyrisht, LaCivita ka faturë tjetër dhe shpresoj të jetë më e madhe se ajo e avokatit. Por sado e lartë të jetë ajo, keqpërdorimi publik që i është bërë si emër është dëmi më i madh që i është shkaktuar. Dhe nëse dikush ia përkthen të gjitha broçkullat që janë thënë në emrin e tij, LaCivita do të duket një strateg qesharak. Dhe ky është një imazh që nuk paguhet me para.