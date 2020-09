Pasi Shabani e akuzoi për vjedhje kur Spiropali ishte në drejtimin e Doganave, ministrja iu drejtua me fjalë të ashpra, duke i thënë se “e ha për mëngjes”.

“Unë juve ju ha për mëngjes, me vota, me kandidim e me çfarë të duash. Për të hyrë në detaje të tjera s’kam frikë me ju. Ne do dalim me emrin tonë, me siglën tonë”, tha Spiropali.

Pjesë nga debati:

Spiropali: Të njoh shumë mirë, Endri Shabani.

Shabani. Ju keni vjedhur kur ishit të dogana, 1.7 milion euro dëm i keni shkaktuar shtetit shqiptar.

Spiropai: Lërini këto shprehje populiste që s’na çojnë askund.

Shabani: E thotë KLSH-ja.

Spiropali: E çfarë hyn KLSh-ja kët. Jam e pastër se përndryshe do më kishte ndjekur prokuroria e PD-së.

Shabani: I keni nxjerrë kallajin këtij vendi.

Spiropali: Nuk dua të merrem me ty, se disa anëtarë të partisë tënde i kam pasur miq të Mjaft-i.

Shabani: Mos kini frikë nga votuesit.

Spiropali: Unë ju ha për mëngjes juve për vota.