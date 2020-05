Ditën e shtunë moti parashikohet me kthjellime dhe shtim gradual të vranësirave në orët e mesdtës të cilat do të pasohen nga reshje shiu me intensitet të ulët të karakterit lokal.

Përgjatë relieveve malore reshjet do të marrin karakter shtrëngatash afatshkurtra.

Era nga veriperëndimi 1-6m/sek, në momentin e zhvillimit të vranësirave era fiton shpejtësi deri në 10m/s.

Temperaturat min dhe max:

Zonat malore 6/18°C

Zonat e ulëta 6/23°C

Zonat bregdetare 14/23°C

Ditën e diel moti parashikohet me vranësira mesatare deri të dendura. Reshje shiu që në orët e para të mëngjesit me intensitet te ulet përgjatë vijës bregdetare dhe në zonën veriore.

Prej orëve të mesditës reshjet e shiut të herëpashershme shtrihen në pjesën më të madhe të territorit me intensitet të ulët deri mesatar.

Përgjatë relieveve kodrinore-malore reshje në formën e shtrëngatave me shkarkesa elektrike dhe breshër. Era pritet të fryjë nga veriperëndimi 1-8m/s, në momentin e zhvillimit të vranësirave era fiton shpejtësi deri në 10m/s.