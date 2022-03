Sali Berisha ka folur me tone të ashpra në Kuvend duke thënë se qeveria vepron si organizatë kriminale dhe vetëm gënjen.

Berisha: Përpjekjet e opozitës për të nxjerrë të vërtetën e problemeve të mëdha tuaja, vuajtjeve dhimbjeve, mospasjes, urisë, keni në anën tjetër tablonë rozë të lumturimit që ju bën qeveria me propagandë nga mëngjesi në darkë, vetëm gënjeshtra. Po të ishin vetëm këto, janë gjysma e së vërtetës, por kjo qeveri vepron, funksionon mbi ju dhe para jush si një organizatë e vërtetë kriminale, raporton TCH.

Zhvillimet dramatike të javëve të fundit faktuan në mënyrë të pakundërshtueshme se qeveria nga kreu i saj tek nëpunës të thjeshtë të linjës kanë mbushur xhepat, valixhet me qindra milionë euro me aferën e inceneratorëve. Ju jeni një mega organizatë kriminale sepse ajo vjedhje është bërë në bashkëpunim, është bërë në kundërshtim total me procedurat që përcakton ligji, është bërë me firmat që vijnë nga maja e piramidës dhe zbresin deri në bazë. Çfarë ka organizata kriminale më shumë. Kjo është e vërteta dhe nuk mund ta fshini.

/a.r