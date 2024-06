Monika Kryemadhi ka dalë nga ambientet e Prokurorisë së Posaçme, pasi është marrë në pyetje prej orës 10 të paradites.

Kryemadhi: I dhash përgjigje të gjitha pyetjeve. Ballafaquam gjërat që kanë të bëjnë me akuzat që kanë ngritur. Besoj se e ezauruam aspektin e pyetjeve dhe përgjigjeve. E lexova me vëmendje dhe e firmosa me vetëdije të plota, duke marrë të gjitha përgjegjësitë.

Botox & ndërhyrje estetike?

Lobimi, hetimi pasuror dhe operacionet plastike janë në një çështje. Dua të them që nuk kam bërë ndërhyrje estetike. Cdo gruan që mirëmbahet dhe që kërkon korrekte me imazhin e saj, nuk është ndërhyrje estetike. Ndërhyrje estetike do të thotë të ndryshosh shumë gjëra.

Botox kam bërë si të gjitha grat.

Në çfarë cilësie u pyetët?

Isha në cilësinë e personit në dijeni.

Telefoni?

Le ta mbajnë se s’ka naj gjë në celularin tim. Kam vetëm fjalë të bukura në celularin tim./m.j