Këngëtarja shqiptare me famë botërore, Dua Lipa dhe aktori Callum Turner duket se po përgatiten për hapin e madh, një dasmë përrallore në Itali.
Ylli britanik i pop-it dhe partneri i saj janë parë së fundmi në një restorant në shoqërinë e planifikueses së njohur të dasmave, Alessandra Grillo, duke nxitur spekulime për një dasmë në pranverë.
Burime pranë çiftit thonë për mediat rozë se vendi i zgjedhur mund të jetë Cernobbio, pranë Liqenit të Como-s, një lokacion ideal për një ceremoni të paharrueshme. Shpesh herë Dua Lipa udhëton në Itali për pushime.
Alessandra Grillo ka organizuar më parë dasma të famshme të personazheve si Fedez dhe Chiara Ferragni, modeles Alena Seredova dhe sipërmarrësit Alessandro Nasi. Prania e saj pranë Dua Lipës dhe Callum Turner ngre pritshmëritë për një event luksoz dhe të paharrueshëm.
Teksa ka kaluar një vit që nga fejesa e tyre zyrtare, duket se çifti po afrohet me realizimin e ëndrrës së tyre për martesën.
