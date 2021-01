Mbrëmjen e sotme në Soiree me Jonida Shehun në Abc News ishte i ftuar edhe këngëtari shqiptar, me famë ndërkombëtare Claydee.

Ai ka folur për arritjet e tij më të mëdha gjatë 2020 dhe një ndër sukseset e tij është padyshim kënga e tij “How bad do you want it” që u bë kolonë zanore e filmit të famshëm “Fast and Furious” .

Për këtë projekt kaq të rëndësishëm kinematografik, Claydee ka folur në Soiree duke tregur se në fakt ka marrë edhe vlerësimin nga YouTube.

“Para një jave më erdhi pllaka e platinit që albumi ka bërë 8 miliardë streams dhe është kënga ime brenda aty dhe jam shumë i lumtur”, është shprehur Claydee.

“Sa para janë kaq streams?”, e ka pyetur Jonida Shehu më tej.

“Aq para sa të duhet të fillosh që të bësh edhe akoma më shumë gjëra të tjera”, u përgjigj Claydee.

g.kosovari