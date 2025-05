Në përmbyllje të fushatës elektorale, drejtuesja politike e Partisë Socialiste për Tiranën, Ogerta Manastirliu, u shpreh gjatë mitingut final se fushata ka qenë një rrugëtim i përbashkët me qytetarët e kryeqytetit, duke trokitur në çdo derë për të prezantuar vizionin dhe planin ambicioz të PS për integrimin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Ajo theksoi angazhimin dhe mbështetjen e qytetarëve, sidomos të të rinjve dhe grave, në një fushatë që sipas saj i ka dhënë zë besimit për të ardhmen evropiane të vendit.

“Kemi qenë së bashku gjatë një fushate të jashtëzakonshme, me njerëzit, për njerëszit në çdo cep të Tiranës. Kemi trokitur në çdo derë, në çdo rrugë e lagje të Tiranës për të prezantuar vizionin dhe planin tonë ambicioz për Shqipërinë anëtare të BE. Kemi ndarë së bashku punët e mira të bëra në këto 12 vite. Ashtu sikurse kemi trokitur në çdo derë, kemi dëgjuar edhe kritika. Na kanë mbështetur dhe folur fjalë zemra sepse do të na bashkohen edhe më shumë qytetarë për punët që do të bëjmë në 4 vjeçarin e ardhshëm drejt Shqipërisë evropiane. Tirana ka folur në këtë fushtaë përmes zërit të të rinjve, votues për herë të parë, që besojnë në Shqëipëreinë evropiane. Ka folur përmes fuqisë së grave dhe vajzave që i kanëë dhënë zemrën kësja fushate. Tirana ka folur me qytetarinë, zgjuarsinë dhe besimin për të sotmen dhe të ardhmen e Shqipërisë evropiane me Ramën dhe PS, me skuadrën e kandidatëve të Tiranëss. 11 maji nuk është thjesht një ditë e zgjedhjeve të radhës, por ditë historike, ku së bashku duhet të bëjmë …do të doja që sot të ishim së bashku e gjithë skuadra e Tiranës. Secili prej jush ka bërë punë të jashtëzakonshme. “, u shpreh Manastirliu.