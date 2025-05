Një ngjarje e rëndë tronditi sot qytetin e Shkodrës. Një turist amerikan vrau gruan e tij me thikë teksa ishte në gjendje të dehur.Nga postimet në rrjetet sociale çifti po eksploronte Shqipërinë, ndërsa kishin planifikuar të largoheshin përfundimisht nga SHBA.

Një nga miqtë shkruan në një postim në profilin e autorit më 21 mars: “Shumë i lumtur që unë dhe Jason kaluam natën e fundit me Brendonin dhe Sandrën përpara se ata të nisnin disa aventura të reja të jashtëzakonshme në jetë! U urojmë atyre dhe qenushit të tyre të adhurueshëm Harvey gëzim të pafund, shëndet të plotë dhe përvojat më të mrekullueshme të jetës së tyre! Çfarë fati që ishim bashkë para nisjes suaj”.

Ishte një nisje me zemrën plot ëndrra. Më 24 mars, shesin edhe makinën e fundit dhe përgatiten për një fillim të ri në Europë.

Në rrjetet sociale, 57-vjeçarja ndante detaje për udhëtimin që i priste:

“Fillimisht do të nisim me një tur të ngadaltë në Europë. Do të qëndrojmë disa kohë në Ballkan dhe më pas do të udhëtojmë në Europë, derisa të gjejmë një shtëpi që do të na pëlqejë dhe që do ta blejmë. Do të fillojmë me Shqipërinë”.