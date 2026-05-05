Teherani ka ashpërsuar tonet ndaj Shteteve të Bashkuara, duke paralajmëruar për hapa të rinj nëse vihet në diskutim kontrolli i tij mbi Ngushticën e Hormuzit.
Në një moment tensionesh të larta në këtë korridor strategjik, zyrtarët iranianë sinjalizojnë gatishmëri për përshkallëzim të mëtejshëm.
Kryenegociatori iranian, Mohammad Bagher Ghalibaf, deklaroi se vendi i tij synon të ruajë kontrollin mbi situatën, edhe nëse kjo është e papranueshme për Uashingtonin. “Nuk kemi filluar ende”, paralajmëroi ai.
Ai theksoi gjithashtu se Irani synon të mbajë atë që e konsideron si një “status quo” të re në ngushticë, duke shtuar se është i vendosur në ruajtjen e kontrollit mbi rrugët jetike detare.
Deklaratat e tij vijnë në një kohë negociatash dhe vetëm një ditë pas një përplasjeje mes palëve në Ngushticën e Hormuzit, çka ka shtuar shqetësimet për një përshkallëzim të mundshëm të konfliktit.
Ndërkohë, një zyrtar i lartë ushtarak iranian paralajmëroi gjithashtu se një konflikt i ri është i mundur, duke theksuar se “janë planifikuar masa surprizë për armikun, përtej imagjinatës së tyre”.
Këto qëndrime pasojnë edhe deklaratat e Udhëheqësit të ri Suprem të Iranit, Mojtaba Khamenei, i cili ka shpallur një vizion për një “menaxhim të ri” të lundrimit në Gjirin Persik, duke sinjalizuar ndryshime në balancat e kontrollit në rajon.
Zhvillimet e fundit tregojnë një rritje të tensioneve dhe retorikës mes palëve, ndërsa mbetet e paqartë se deri ku mund të shkojë përshkallëzimi.
