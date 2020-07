Ish-ministri i Shëndetësisë, Ilir Beqja është shprehur se situata aktuale nuk mund të quhet valë e dytë e COVID-19, pasi është e para.

Sipas tij, tashmë mund të kemi më shumë njerëz që mund të jenë të prekur. Më tej Beqja ka shtuar se në Evropë jemi vendi i 9-të për numër të prekurish dhe i 6-ti për fatalitete.

““Kjo është vala e parë, megjithatë pas një goditje me kërcim, kemi ditë që kemi, 70-65 etj, ajo që është shqetësuese është se mud të ketë më shumë njerëz që mund ta kenë,

Në Evropë jemi vendi i 9 për numrin e të prekurve dhe në vendin e 6 përsa i përket fataliteteve. Trupat inspektuese të vendosin në dysheme pullën e verdhë dhe vetëm aty të vendosen tavolinat, një veprim i tillë duhet të bëhet në çdo qytet në Shqipëri.

Ndërkohë spitalet e kanë këtë risk dhe pse është më i madh tashmë, po të flasësh me mjekët kirurgë e kanë pasur frikën e HIV-AIDS por do të na duhet një qasje tjetër në trajtimin e rastit.

Nëse unë dal sot me koronavirus, çfarë duhet të bëjë bashkëshortja të shkojë në punë.

Por më e mira në këtë rast është e rëndësishme që të ndryshojë qasja dhe nëse familjari nuk ka shenja duhet ti bëhet tamponi. Kemi sot 950 veta që rrinë në shtëpi por kush na del garant që ato rrinë në shtëpi?

Duhet të gjejmë një strategji për këtë, për të pas një gjë të tillë nën kontroll a duhet të ketë një pajisje. Po nëse duam që të bashkëjetojmë gjatë është e rëndësishme që të bëjmë disa balanca, vetizolimi si do të kontrollohet, unë nuk them që të dalim me fletërrufe por duhet që për të parë nëse unë nuk po e thyej vetë izolimin është e rëndësishme që të merret në telefon dhe të mbahet nën kontroll në lidhje me një gjë të tillë për të parë nëse e zbaton ose jo sa duhet”, ka thënë ish ministri”, tha ish-ministri.

Njëkohësisht, Beqaj kërkoi rimodelim të masave mbrojtëse. Sipas ish-ministrit nuk duhet të mbyllemi, por të gjejmë mënyra për të bashkëjetuar me virusin.

“Unë mendoj se kemi ardhur në një pikë që masat e 15 javëve të para të rishikohen dhe të rimodelohen, unë po hedh teza për diskutim por le ti rishikojmë këto teza.

Nuk po them të mbyllemi, por të gjejmë mënyra për të bashkëjetuar me virusin qoftë dhe për një periudhë të përkohshme”, tha Beqaj.

Në vendin tonë ka më shumë gra të infektuara në raport me burrat, është shprehur në një intervistë për Abc News këtë të enjte ish ministri i Shëndetësisë.

Beqaj ka theksuar se një raport i tillë ka të bëjë pasi pjesa më e madhe e të infektuarve janë infermiere, në call center dhe në fasoneri ku pjesa më e madhe në këto sektorë janë gra.

g.kosovari