Rama u shpreh se projektet e Rilindjes në Vlorë kanë bërë që pasuria e vlonjatëve të shumëfishohet.

Kreu i qeverisë shtoi se vija bregdetare do të sistemohet deri në Orikum, ndërsa vlerësoi se duhet mandati i tretë, që të kryhen punët që janë tashmë në proces.

“Rilindja Urbane nuk është fasadë, por shërben edhe për rritje ekonomike. Pasuritë e vlonjatëve janë shumëfishuar në vlerë. Biznesi është rritur në të ardhura. Këto nuk janë propagandë, por janë zhvillim ekonomik.

Kjo që po shohim këtu, ka nisur dhe do të vazhdojë deri në Orikum. Do të kemi vijën më të gjatë shëtitëse të të gjithë pellgut të Mesdheut të kësaj ane. Nuk di andej çfarë bëhet, por këtu nuk ka. Vazhdimi i punës lidhet me mandatin. Mandati është mjeti që lidhet me qëllimin për të arritur të përfundojmë punët.

Këtu jemi në vijë bregdetare të qytetit, por është e gjithë zona që do të transformohet si rezultat i krijimit të akseseve të shpejta.

Pronat do të rriten goxha në vlerë. Mandati është mjeti për të arritur qëllimin, të realizojmë punët që kemi në proces. Gjithë pjesa e lumit të Vlorë do transformohet”, u shpreh Rama.

g.kosovari