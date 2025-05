Orest Berberi, aktivist i Partisë Demokratike, që u përfshi në fushatë për zgjedhjet e 11 majit, si pjesë e stafit të kandidates Viola Kapidani Kullolli, ka bërë një reagim të gjatë, duke thënë se arsyeja e humbjes së PD-së, nuk është vjedhja e votës.

“Humbem apo u grabitem?

I marim te dyja dhe i bejme nje analize te thjesht:

Sa vota grabiten? 30 mije, 40 mije, 100 mije apo 240 mije?

Ne 2021 rezultati i PD ishte afro 700 mije a ca vota qe perbenin mbi 60 mandate ne te gjithe Shqiperine e ndersa sot kemi 480 mije brenda vendit, pa llogaritur diasporen sepse ajo komplet farse!

Pra i bije qe ne mund te kemi humbur mbi 200 mije vota!

Une mendoj qe procesi kishte manipulime, vjedhje dhe mbi te gjitha frike, por gjithmone para se njerezit te shkonin te votonin!

Qe do te thote votat brenda kutive ishin reale, por se si ishin bere ato vota ka vend per diskutim te gjate!

Por le ti bejme nje pyetje vetes si demokrate qe jemi!

A e meritojne fitoren figura te konsumuara me mbi 20 vite ne parlament qe nuk jane votbesuar asnjehere nga njerezit dhe vazhdojne e cojne PD ne gremine?

Nese doni jua permend dhe me emra se kush na coi ne humbje totale!

Duke filluar nga Gazment Bardhi 4-12

Vazhdojme me Tritan Shehu 1-3

Pastaj Bujar Leskaj 3-9

Nderkoh Durresi ruajti rezultatin e tij me 6-8 njesoj si ne 2021 qe prapë eshte nje humbje katastrofale dhe e pafalshme per drejtuesit e kesaj dege ku dhe une aderoj!

Pra te futesh ne parlament dinosaur dhe tradhetar politik te PD nder vite qe i kane quajtur demokratet, “shpellare”, “huligane”, “talebane”, dhe te lesh jashte njerez me integritet dhe qe i kane qendruar prane demokrateve si Ilir Alimehmeti , Myslim Murrizi, Aulon Kalaja, Asllan Dogjani e shume te rinj te tjere ne moshe dhe eksperience eshte e pafalshme!

Doktor une te dua fort dhe kam qene e do te jem gjithmon me ty por keq me vjen te te them qe keto zgjedhje njerezit zgjodhen dhunuesin sepse nuk pane shpetim dhe shprese nga ana jone!

Gjithmon me ty Doktor por jo me pleherat qe te rrethojne ty dhe qe e duan PD ne opozite”, shkruan ai.