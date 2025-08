Kryeministri Edi Rama ka reaguar sërish ndaj gjyqtarit Hazbi Balliu, i cili, pallatin e konfiskuar në mes të Tiranës e kaloi në favor të ndërtuesit të paligjshëm.

Përmes një video mesazhi në rrjetet sociale, Rama shprehet se Balliu është gjyqtar i pacipë.

“Kemi bërë dhe do vazhdojmë të bëjmë sekuestrime. Një gjykatës i pacipë, për një masë sigurie, lidhur me një godinën në rrezik që prej rënies së tërmetit dhe del ky tipi. Këto janë sfida, por Shqipëria e bukur, që jeton në harmoni, me të drejtat e njerëzve, me natyrën, është një ambicie, detyrim i gjeneratës sonë, i kësaj kohe. Tani të vendosemi shumë më fort në mbrojtje të natyrës, të ekuilibrave të humbur, siç e vumë re në Tiranë.”, theksoi ai.