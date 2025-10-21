Refuzimi i Moskës për një armëpushim të menjëhershëm në Ukrainë duket se e ka vënë në rrezik një samit midis Donald Trump dhe Vladimir Putin, thanë diplomatët të martën, pasi një takim përgatitor midis diplomatëve më të lartë amerikanë dhe rusë u shty.
Udhëheqësit evropianë i bënë thirrje Uashingtonit të martën të qëndrojë i vendosur në kërkesën e një armëpushimi të menjëhershëm në Ukrainë, me vijat aktuale të betejës që do të shërbejnë si bazë për çdo bisedime të ardhshme.
Moska ka kërkuar prej kohësh që Ukraina të bjerë dakord të lëshojë më shumë territor para çdo armëpushimi. Trump, i cili javën e kaluar foli në telefon me Putinin dhe u takua me Presidentin ukrainas Volodymyr Zelenskiy, ka thënë se synon të mbajë një samit me udhëheqësin rus në kryeqytetin hungarez Budapest brenda dy javësh në një përpjekje për t’i dhënë fund luftës.
Asnjëra palë nuk i ka braktisur publikisht planet që Trump të takohet me Putinin dhe përpjekjet për të organizuar një samit në Hungari duket se janë ende në proces.
Ministri i jashtëm i Hungarisë, Peter Szijjarto, ishte në Uashington të martën, ku postoi në Facebook: “Kemi disa ditë serioze përpara”. Por dy diplomatë të lartë evropianë thanë se shtyrja e takimit Rubio-Lavrov ishte një shenjë se amerikanët mund të ngurrojnë të vazhdojnë me një samit Trump-Putin nëse Moska nuk heq dorë nga kërkesat e saj.
“Mendoj se rusët donin shumë dhe u bë e qartë për amerikanët se nuk do të ketë marrëveshje për Trumpin në Budapest”, tha një tjetër citon Reuters. Rusët “nuk e kanë ndryshuar aspak qëndrimin e tyre dhe nuk po bien dakord të ‘ndalojnë aty ku janë'”, tha diplomati i dytë. “Dhe supozoj se Lavrov dha të njëjtën gjë dhe Rubio tha: ‘Shihemi më vonë’.”
Aleatët evropianë të Ukrainës kanë qenë të shqetësuar se Trump mund të takohet me Putinin për herë të dytë pa marrë ndonjë lëshim serioz nga udhëheqësi rus, pasi Putini kundërshtoi thirrjen e Trump për armëpushim në një samit në Alaska në gusht.
Në një deklaratë të martën, udhëheqësit e fuqive evropiane, përfshirë Britaninë, Francën, Gjermaninë dhe BE-në, thanë se “mbështesin fuqimisht qëndrimin e Presidentit Trump që luftimet duhet të ndalen menjëherë dhe se linja aktuale e kontaktit duhet të jetë pika fillestare e negociatave”.
