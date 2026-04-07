Zv/presidenti amerikan JD Vance është në Hungari dhe ka folur për luftën në Iran gjatë një konference për shtyp me kryeministrin Viktor Orban.
Vance tha se SHBA-të i kanë arritur kryesisht objektivat e tyre ushtarake në luftën kundër Iranit.
Ai vuri gjithashtu në dukje se SHBA-të janë të bindura se mund të marrin një përgjigje nga Teherani deri në afatin e caktuar nga Trump, në orën 1 të mëngjesit sipas kohës së Mbretërisë së Bashkuar të mërkurën. Trump dëshiron që Irani ta ketë rihapur Ngushticën e Hormuzit për trafikun detar deri atëherë.
Vance është në Budapest për të mbështetur fushatën e Orban përpara zgjedhjeve të Hungarisë të dielën.
