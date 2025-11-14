Kryeministri Edi Rama, gjatë bashkëbisedimit me qytetarët e njësisë 2 në Tiranë, u pyet nga një qytetar në lidhje me mungesën e ujit të pijshëm.
Qytetari tha se komuniteti ku ai banon, ka shtatë muaj pa ujë të pijshëm.
Rama i tha se për fat të mirë, Tirana i ka burimet e ujit, por se duhet bërë më shumë punë në menaxhim. Ndërsa, prezantoi edhe “njeriun që do të zgjidhë situatën”.
Qytetari: Ne jemi një grup qytetarësh që nuk kemi ujë, ka 7 muaj dhe kam dëgjuar që është problem për gjithë Tiranën. Si do zgjidhet ky problem i ujit dhe çfarë parashikon buxheti?
Edi Rama: Dua të them se për këtë çështje, kemi ngarkuar njeriun më të ditur që ka Shqipëria për ujin, e është reale, nuk është shaka. Flauris, hajde këtu. Këtë e kemi shkodran, ka pak fjalë dhe shumë punë, ka bërë kryevepra në sektorin e ujit të pijshëm dhe ka marrë misionin që të trajtoj problematikat, që duhen adresuar në ujësjellësin e Tiranës.
Specialisti i Ujësjellësit: Për sa i përket furnizimit me ujë, burimet i kemi. Ne vuajmë për një menaxhim dhe një ekspansiv të të gjithë linjave, sa i përket furnizimit me ujë të Tiranës. Ne po mbarojmë fazën e tretë të Bovillës, zgjerimin e Bovillës, që hyn në mars në funksionim dhe zgjerohet me 1 mijë e 200 litra në sekondë. Duke bërë një menaxhim më të mirë, do mundohemi që të bëjmë më të mirën e mundshme, duke qenë në terren.
Edi Rama: Është një projekt shumë interesant që Flaursi po drejton me një grup inxhinierësh, që ka të bëjë me unazën e presionit të ujit, sepse Tirana për fat i ka burimet. Nuk kemi problemin e burimeve. Në aspektin e menaxhimit do ndryshojmë gjëra. Ne do bëjmë reformën për të krijuar Ndërmarrjen Kombëtare të Ujit.
