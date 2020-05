Leku është mbiçmuar sot në raport me të gjitha monedhat e huaja duke forcuar ndjeshëm pozitat në tregun valutor vendas.

Sipas kursit zyrtar të Bankës së Shqipërisë, euroja dhe dollari janë zhvlerësuar sot pothuajse në të njëjtat vlera, në këmbim me monedhën vendase, me rreth 0.33 lekë duke u këmbyer përkatësisht euro me 123.97 lekë dhe dollari me 114.63 lekë.

Pozita te trendit zhvlerësues kanë shënuar të martën edhe paundi britanik, franga zvicerane dhe dollari kanadez, të cilat këmbehen përkatësisht me 141.34 lekë ose 0.67 lekë më pak se një ditë më parë, 117.98 lekë, (0.26 lekë më pak) dhe 81.83 lekë ose 0.51 lekë më pak.

Vlera e lekut kundrejt valutave të huaja përcaktohet lirisht në tregun e këmbimit valutor. Luhatjet e kursit të këmbimit reflektojnë lëvizjen e lirë të mallrave e të kapitalit në shkëmbimet tregtare dhe financiare të Shqipërisë me partnerët e saj tregtarë.

Ndërkohë që pa cenuar regjimin e një kursi të këmbimit të lirë, Banka e Shqipërisë mund të kryejë veprime në tregun valutor me objektiv përshtatjen e kursit të këmbimit me nivelin e përcaktuar nga faktorët bazë makroekonomike, shmangien e çrregullimeve dhe rritjen ose uljen e rezervës valutore.

