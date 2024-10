Një bombë e Luftës së Dytë Botërore u gjet gjatë gërmimeve rreth vendit të klinikës në Këln-Merheim.

Sipas mediave vendase ajo do të shpërthehet në mënyrë të kontrolluar.

Shërbimi i asgjësimit të mjeteve shpërthyese mundi të neutralizonte vetëm një nga dy detonatorët e bombës.

Aktualisht, thasët me rërë po sillen në vend me kamionë. Për të shpërthyer, bomba duhet të mbulohet me rërë të mjaftueshme.

Aktualisht është e paqartë se kur mund të zbatohet.

Spitalet në afërsi të bombës së pashpërthyer tashmë janë evakuuar dhe evakuimi i një klinike të tretë filloi të premten në mëngjes, tha një zëdhënës i qytetit të Këlnit.

Tashmë ishte e qartë se shtëpia e të moshuarve në Neubrück nuk duhej të evakuohej, pasi është jashtë rrezes së evakuimit.

Banorët në një rreze prej 500 metrash nga vendi u detyruan të largoheshin nga shtëpitë e tyre rreth orës 9:30 të mëngjesit.

Sipas qytetit të Këlnit, rreth 6,400 njerëz duhet të largohen nga shtëpitë e tyre në Merheim. Qyteti ka ngritur një pikë kontakti në shkollë.

Dy autobusë nga kompania e transportit publik të Këlnit janë vënë në dispozion.

Ka rreth 330 ambulanca në dispozicion, të cilat shpërndajnë pacientë nga tre klinika në spitale në të gjithë qytetin. Gjatë evakuimit, 300 persona nga qendra e të moshuarve duhet të qëndrojnë në dhomat e ndërmarrjeve sociale në Riehl që janë krijuar posaçërisht për ta.

Një transferim do të ishte kërcënues për jetën për rreth 50 deri në 70 pacientë të kujdesit intensiv në klinikën Merheim. Këto përfshijnë, për shembull, viktima të djegies ose pacientë në koma. Një e ashtuquajtur ” shtëpi e sigurt ” filloi të ngrihej për ta javë më parë.

Përveç punonjësve të zyrës së rendit publik, policisë dhe zjarrfikësve, janë vendosur në dispozicion për qytetarët edhe disa qindra vullnetarë.