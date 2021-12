Deputeti i Partisë Demokratike Belind Këlliçi, njëherazi anëtar i Komisionit të Rithemelimit deklaroi në “Log.” në ABC se Basha ka një defekt shumë të madh në postin e liderit pasi ka humbur katër palë zgjedhje dhe nuk ka mbajtur asnjëherë përgjegjësi. Këlliçi theksoi se në ambasadën amerikane i është kërkuar të mbaj një qëndrim ndaj Berishës, por ai nuk ka pranuar.

“Çdo bilanc negativ i është faturuar Berishës, ndërsa çdo meritë Basha ia ka njohur vetes. Basha ka një defekt shumë të madh. Ka humbur katër palë zgjedhje dhe nuk mban përgjegjësi. Çdo organ i PD e ka mbështetur pa kushte Bashën që të bëhej kryeministër. Këtu ka një problem të madh, aktualisht që ne flasim fraksioni i vulës në PD e keqpërdor pozitën përballë ambasadës amerikane.

Funksionarë të PD thonë se Berisha do arrestohet. Jam trajtuar me respekt në ambasadë. Nuk kam dakordësuar në opinion. Më është kërkuar të mbaj një qëndrim të caktuar për shumë gjëra që nuk kam qenë dakord. U kam thënë që realiteti nuk është ky që ju thoni. Ambasada e ka gabim zotëri. Ajo që duhet të llogarisim me këtë mënyrë, PD a fiton ndonjëherë ndonjë palë zgjedhje?! Basha duhet t’i jepte zgjidhje problemit në PD”, tha ai.

Këlliçi deklaroi se në PD është investuar 31 vite rresht që të rinjtë të duartrokasin liderin dhe të kenë frikë të kenë ambicie politike. Foltoren ai e cilësoi si një mekanizëm që synon të bëjë ndryshim në Partinë Demokratike.

“Në PD është investuar 31 vjet rresh që të rinjtë të duartrokasin liderin dhe të kenë frikë të kenë ambicie politike. Nuk e kam unë fuqinë që ka zoti Berisha që të gjeneroj atë lëvizje që ai gjeneroi në 3 muaj. Për mua Foltorja si mekanizëm synon të bëjë një ndryshim në PD. Sepse ky lidership e ka çuar PD nga disfata në disfatë. Nëse ju doni që unë të bëj hipokrizi, po, bëjmë skenarë. Shumicën në PD sot për fat të mirë apo të keq e drejton Berisha”, u shpreh Këlliçi.

Ndërsa Roland Bejko deklaroi se shumë demokratë kanë kërkuar ndryshim në PD dhe Berisha ka heshtur deri në momentin që u pezullua nga partia pas shpalljes non grata.

“Ka pasur edhe kandidatë që ishin për kryetar partie që kanë kërkuar një ndryshim në PD. I janë drejtuar dhe zotit Berisha dhe ai ka heshtur. Në politikë gota është gjysmë bosh dhe gjysmë plot. Varianti i ndarjes është si puna e divorcit në shtëpi që nuk është zgjidhja më e mirë, por më të mirë se ajo nuk ka. Kjo do t’i fusë në garë dy pjesët me njëra tjetrën. Ndoshta do forcohen, Do demokratizohen.

Se çfarë axhende ka Partia Socialiste është puna e tyre. E vetmja përgjigje që unë dal në përfundim politikisht për shpalljen non grata të Berishës është në kuadër të një reforme për të favorizuar qarkullimin e elitave. Nëse duan t’i nxjerrin nga politika mua më konvergon pozitivisht”, tha Bejko.

/b.h