Deputeti i PD Belind Këlliçi u shpreh se rikthimi në kuvend në sezonin e ri parlamentar të opozitës do të vendoset nga forumet e larta të PD.
“Çdo ditë në mënyrë permanente, Berisha vijon të denoncojë të gjitha faktet që kanë vërtetuar se 11 maji ka qenë një farsë e madhe elektorale. Duhet të shohim vendimarrjen e PD për rikthimin apo jo në parlament të opozitës, duhet të shprehen organet e larta të PD, këshilli e forumeve të PD, do të vendosin ata agjendën politike. E rëndësishme është të reflektojmë interesin e qytetarëve shqiptarë”, tha Këlliçi.
Këlliçi nuk është as i pari as i fundit që ka dhënë këtë përgjigje lidhur me zhvillimin normal të jetës parlamentare në shtator, mirëpo duhet parë se çfarë rruge do ndjek opozita, duke qenë se ajo e djegies së mandateve i rezultoi një herë fatale.
Leave a Reply