Kejvina Kthella ka lënë as të shkuarën dhe duket se është hedhur në krahët e një mashkulli tjetër. Ish-velina po qëndron në SHBA dhe kohët e fundit është parë shpesh nën shoqërinë e reperit të njohur Seven Saraqi.

Ajo ka postuar foto me reperin Seven Saraqi, me të cilin po kalon karantinën në Kaliforni. Nuk dihet ende nëse reperi është i dashuri i bukuroshes bione apo janë thjesht miq. Megjithatë afrimiteti mes tyre, tregon se mund të ketë më shumë sesa miqësi mes tyre.

/e.rr