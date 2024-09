Ç’po ndodh?! Dhjetëra avionë nisen drejt Sirisë, kë synon Izraeli pas vrasjes së kreut të Hezbollahut?

Dhjetëra avionë janë nisur këtë të shtunë nga Izraeli drejt Sirisë.

E njëjta situatë si një ditë më parë, ku u vra kreu i Hezbollah, Hassan Nasrallah, sipas gazetarit të Top Channel, Artur Bibe, i cili ndodhet në kufirin mes Izraelit dhe Libanit.

Hassan Nasrallah, udhëheqësi i lëvizjes militante shiite islamike Hezbollah në Liban, që besohet të ishte shënjestra e sulmit të ashpër ajror Izraelit të së premtes në Bejrut, është një nga figurat më të njohura dhe më me ndikim në Lindjen e Mesme.

Nuk dihet ende se kë ka për synim të ekzekutojë Izraeli.

Për vite me radhë, ai nuk është parë në publik pikërisht nga frika se mund të vritet nga Izraeli. Një figurë e errët me lidhje të ngushta personale me Iranin, sheiku luajti një rol kyç në kthimin e Hezbollahut në forcën politike dhe ushtarake që është sot – dhe nderohet lart nga mbështetësit e grupit.