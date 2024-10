Të 61 bashkitë e vendit do të kenë një zyrë të posaçme ku qytetarët të mund të interesohen fizikisht dhe jo online, për procesin e legalizimit të banesës së tyre.

Roli i ri që morën bashkitë pas vendimit të qeverisë synon t’i japë një hov më shumë këtij procesi, i cili vitet e fundit është ngadalësuar ndjeshëm.

Të dhënat flasin se në total numri i dosjeve të mbetura pezull janë 237 mijë në total, ku 153 mijë janë banesa, pjesa tjetër janë objekte biznesi.

Arbian Mazniku ministër shteti për pushtetin lokal shpjegoi gjatë një interviste me gazetaren Rajmonda Lajthia në Vizion Plus rolin e ri të bashkive.

“Do të jetë bashkia ajo që do të shkojë te qytetari dhe jo anasjelltas. Shumë shpejt në çdo njësi vendore do të ketë një zyrë të posaçme me ekspertë të fushës, për t’i dhënë zgjidhje dosjeve të mbetura pezull. Bashkia do të ketë rol konsultues dhe ndihmues, do të bëjë matjet në terren do të plotësojnë dosjen dhe më pas do ta dorëzojë atë në Agjencinë e Kadastrës. Kjo e fundit do të ketë monopolin e miratimit“, tha Mazniku gjatë emisionit E-ZONE.

Ministri pranon se ky proces ka patur ecuri të ngadaltë vitet e fundit dhe tregon dhe një nga arsyet e vonesës.

“Një nga arsyet e vonesës është se këto dosje që janë rreth 240 mijë në total janë pak më të komplikuara. Janë raste që kanë nevojë për një verifikim më të madh dhe për një asistencë më të madhe që qytetarët nuk e bëjnë dot vet. Janë dosje që duhen plotësuar me një dokument shtesë dhe për tu verifikuar nëse kanë mbivendosje etj. Këtë gjë do e bëjnë stafet e bashkisë që njohin terrenin në bashkëpunim me kadastrën“, sqaroi Mazniku në Vizion Plus.

Afati ligjorë kur legalizimet do të mbyllen është viti 2028. Por qeveria thotë së në disa bashki që kanë dhe më pak objekteve pa leje, ky proces do të mbyllet edhe më herët.

Në total numri i lejeve të legalizimit të dhëna deri në shtator të këtij viti arriti në 260 mijë në total.