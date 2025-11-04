Komisioni Evropian ka publikuar progresraportin për Shqipërinë, ku vë në dukje se emigrimi i të rinjve dhe informaliteti në tregun e punës mbeten probleme të mëdha për vendin.
Në raport theksohet se “punësimi informal vazhdon të jetë një problem i madh, me shumë punëtorë që nuk kanë kontrata formale, sigurime shoqërore dhe mbrojtje ligjore.”
Sipas BE-së, mos raportimi i pagave reale është i përhapur, gjë që dëmton sistemin e pensioneve dhe ul besimin në tregun e punës.
Një tjetër pikë kritike është emigracioni i vazhdueshëm i të rinjve dhe punëtorëve të kualifikuar, që, sipas raportit, “përkeqëson mungesën e fuqisë punëtore në sektorët kyç dhe kontribuon në një ikje të trurit”.
Komisioni vëren gjithashtu se politikat aktive të tregut të punës janë të pamjaftueshme, duke penguar aftësinë e punëtorëve për t’u përshtatur me kërkesat e reja të ekonomisë dhe për të gjetur punë më cilësore.
Në përfundim, raporti nënvizon se mbulesa e sistemit të asistencës sociale mbetet e kufizuar, ndërsa bashkëpunimi midis Inspektoratit të Punës, Shërbimeve Sociale, sindikatave dhe organizatave të punëdhënësve “vazhdon të jetë i dobët”.
Komisioni kërkon përmirësim të kushteve të punës, forcim të institucioneve që mbrojnë të drejtat e punëtorëve dhe politika konkrete për të ndaluar valën e emigrimit të të rinjve shqiptarë.
