Komisioni Evropian publikoi sot një sërë rekomandimesh për mbrojtjen e familjeve vulnerabël nga ndërprerjet e energjisë, përmirësimin e menaxhimit të kontratave të furnizimit me energji, si dhe forcimin e rolit të tyre aktiv në tranzicionin drejt formave të pastra të energjisë përmes vetëprodhimit dhe ndarjes së energjisë.
Bashkimi Evropian
Rekomandimet zbatojnë Paketën e Energjisë për Qytetarët dhe Komunikatën AccelerateEU të miratuar së fundmi nga Komisioni për të adresuar krizën aktuale të energjisë nga lëndët djegëse fosile.
Ato fokusohen në përmirësimin e pozitës së konsumatorëve evropianë, duke ua lehtësuar marrjen e vendimeve të informuara për furnizimin me energji, si dhe në parandalimin e ndërprerjeve dhe pasojave që mund të vijnë nga falimentimi i furnizuesve.
Gjithashtu, ato synojnë të mbështesin shtetet anëtare në zhvillimin e shpejtë të komuniteteve energjetike dhe formave të vetëkonsumit dhe ndarjes së energjisë, të cilat mund të ndihmojnë në tranzicionin drejt energjisë më të pastër, duke ulur njëkohësisht kostot.
Komisioneri për Energjinë dhe Strehimin, Dan Jørgensen, deklaroi: “Konflikti në Lindjen e Mesme dhe ndikimi i tij në çmimet e energjisë tregojnë se sa të paqëndrueshme mbeten tregjet globale të energjisë dhe sa urgjente është që Evropa të forcojë rezistencën e saj energjetike. Tani është momenti për të përshpejtuar tranzicionin drejt një sistemi energjetik më të qëndrueshëm dhe më të sigurt, të orientuar te konsumatori.
Në një kohë kur rritja e kostove të energjisë po shkakton shqetësim real te qytetarët e BE-së, kjo paketë i shndërron politikat ambicioze në përfitime konkrete për familjet, komunitetet dhe bizneset e vogla në të gjithë Evropën. Duhet të mbrojmë familjet vulnerabël nga ndërprerjet e energjisë dhe të mbështesim të gjithë konsumatorët që të menaxhojnë më mirë kontratat e tyre dhe të kenë rol aktiv në këtë tranzicion.”
Komisioni do të bashkëpunojë ngushtë me shtetet anëtare dhe palët e interesuara për zbatimin efektiv të rekomandimeve, duke ofruar asistencë teknike dhe duke monitoruar progresin e arritur, thuhet në njoftim.
Leave a Reply