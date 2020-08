Komisioni Europian ka përmbyllur bisedimet me kompaninë amerikane “Moderna” për të siguruar dozat e nevojshme të vaksinës anti-COVID-19. KE ka arritur një marrëveshje me kompaninë e cila ka avancuar në testim, për të blerë fillimisht rreth 80 milionë vaksina.

Nëse vaksina rezulton efikase kundër COVID-19, atëherë KE do të dyfishojë dozat, në një furnizim prej 160 milionë doza vaksine në emër të të gjitha vendeve anëtare të unionit.

Moderna është kompania e 5-të me të cilën KE po bisedon pas përfundimit të negociatave me Sanofi-GSK më 31 korrik, Johnson&Johnson më 13 gusht dhe CureVac më 18 gusht si dhe nënshkrimi i Marrëveshjes së blerjes së avancuar me AstraZeneca më 14 gusht.

Kontrata me Moderna do të parashikonte mundësinë që të gjitha shtetet anëtare të BE-së të blejnë vaksinën, si dhe të dhurojnë në vendet me të ardhura të ulëta dhe të mesme ose të drejtohen përsëri në vendet evropiane. Parashihet që Komisioni të ketë një kornizë kontraktuale për blerjen fillestare të 80 milion dozave në emër të të gjitha Shteteve Anëtare të BE-së, plus një mundësi për të blerë deri në 80 milion doza të tjera, që do të furnizohen pasi të ketë provuar se vaksina të jetë i sigurt dhe efektiv kundër COVID-19.

Ursula von der Leyen , Presidenti i Komisionit Evropian, tha: “Pas bisedimeve intensive, Komisioni Evropian tani ka përfunduar bisedime me një kompani të pestë farmaceutike, për të mundësuar qasje të shpejtë në një vaksinë kundër koronavirusit për evropianët.

Nga ana tjetër Komisioni ndjek diskutime intensive me prodhuesit e tjerë të vaksinave./ Javanews

g.kosovari