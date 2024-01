Të tjera detaje kanë dalë rreth vetëvrasjes së 41-vjeçares Bedrije Loka në Durrës, pas zbardhjes së dëshmive të fëmijëve të saj. Lexoni më poshtë dëshminë e plotë:

Pjesë nga Dëshmitë e fëmijëve:

Në deklarimet e tij të datës 5.01 2024, njëri prej fëmijëve të çiftit Loka, shtetasi Destan Loka, ka deklaruar “mami dhe babi gjithmonë kanë pasur debate me njëri-tjetrin, nuk i kanë pasur mirë marrëdhëniet . gjithmonë debatonin, made dhe nje dite para se të vdiste mami, një ditë para se të pinte helm, ka bërë nje debat të fortë me mamin … se nuk e lejonte mamin të shkonte të shtëpia e givshes dhe filloi duke e sharë dhe ofenduar mamin tim. Debati atë natë ka zgjatur nga ora 19 pas a shumë, deri në orën 23.00″, “babi .. kur ka qënë në Greqi, gati nje vit përpara, e ka marrë në celular mamin tim dhe i ka thënë që unë ty do të bej të vrasësh veten, mbaje mend”*, duke theksuar “shkaku i këtij veprimi ka gënë se mami ka gënë shumë herë e kërcënuar dhe e ofenduar nga babi im …. mami ka patur konflikte të herë pas hershme me babain tim”.

Në deklarimet e tij të datës 05.01.2024, vajza e gift Loka, shtetësja Rozalinda Loka deklaron “prej një viti ato nuk i kanë patur mirë marrëdhëniet me njëri tjetrin, kanë patur debate aë prej muajit shkurt 2023 .. sepse giyshja ime … ka kaluar nje trompozë dhe babi im nuk e linte mamin të shkonte për vizitë te gjyshja”, “mami im ka qënë shumë e ngarkuar emocionalisht dhe psikologjikisht dhe shumë herë shpreheshe se do t’i jepte fund jetës se thoshte jam e lodhur”, duke theksuar “komunikimi i fundit që unë e kam bërë me mamin … ka qënë ora rreth 22.30 dhe … dhe ajo më tha që prapë debat … i thashe po leje pra ate muhabet dhe qepe, mirë mo mami më tha, mirë se e qep unë” si dhe “diku nga muaji shtator 2023 mami … i ka gjetur babit … disa letra në gjuhën franceze të cilat ja ka dërguar nje .. femër … ajo ishte nje franceze dhe ka komunikuar me vëllain tim Destanin dhe i ka thënë që ka patur nje lidhje me Xhemalin … kjo ka gënë nje arsye që e ka vrarë shumë psikologjikisht mamin tim”.

Në deklarimet e tij të datës 06.01.2024, jëri prej fëmijëve të çiftit Loka, shtetasi i mitur Kledjan Loka deklaron “babi im e ka dhunuar gjithmone nënën time”, “më datë 27 dhjetor 2023, kur ka ardhur babi … krijoi konflikt me mamin se kishte dëgjuar llafe te mjerëzve të tjerë për mamin. I ka thanë mamit lloj lloj fialësh, i ka thënë do të vras … e ka ofenduar me fjalë të renda … e ka goditur mamin me grushta dhe me shkelma”, “më datë I janar, pas vitit te ri…. babi është zënë përsëri me mamin sepse i thoshte se nuk do shkosh te .. daja im .. dhe të giyshja ime .. ka qënë ora rreth 22.00 deri rreth orës 23.00 ku babi duke bertitur e ulëritur i thosh që ske për të shku”, “babi im e shante e ofedonte me fialët nga më të ndyrat …. i thosh që ke dashnor, i thosh që ty të ka kap vellai jot dhe se ti shkon nëpër hotele me atë (dajën)”

Në deklarimet e tij të datës 06.01.2024, njëri prej fëmijëve të gifit Loka, shtetasi i mitur Argjend Loka deklaron “ato gjithmone ziheshin me niëri tietrin”, si dhe “unë kam bërë me celularin tim ca video dhe ja kam çuar motrës sime ku i thosha ja ça po ben mami me babin, i thosha hajde se po zihen”, duke theksuar “une kam nje telefon “Samsung” … dhe me këtë celular unë kam bere video dhe ja kam çuar motrës kur babi u zinte me mamin”, si dhe “telefoni im është në polici … e ka marrë babi … dhe ka thënë që është i veti”.

