Drejtuesi Politik i PS për Qarkun e Tiranës, Erion Veliaj shprehu bindjen se Partia Socialiste do të fitojë bindshëm në Kavajë në zgjedhjet e ardhshme. Gjatë takimit me strukturat e PS, ai tha se opozita është katandisur “kokoshi një thelë”.

“Saliu që bënte zap Shqipërinë dhe dhunonte çdo socialist, sot nuk bën dot zap as dritaren e tij. është katandisur ‘kokoshi një thelë’. Sot, ata që digjnin gjithë Shqipërinë, djegin njëri-tjetrin me goma dhe molotovë. Më shumë digjen vetë, se sa i bëjnë ndonjë dëm Shqipërisë. Por, sfidën tonë më të madhe ne e kemi vitin tjetër, për ta kthyer Kavajën bindshëm në familjen socialiste. Kjo do të vijë vetëm nëse ky grup që nderojmë sot, me grupin që janë në sallë, do arrijnë të bashkëpunojnë si një familje. Ky është momenti për betejë, për t’i dhënë dorën njëri-tjetrit, për t’u fokusuar te beteja, te fitorja jonë e 2025”, tha ai.

Veliaj komentoi edhe protestat e dhunshme të opozitës me molotovë para Bashkisë së Tiranës, të cilat i krahasoi me shfaqjet që japin talebanët. “Shihini çdo të premte te Bashkia e Tiranës; shihini si djegin gomat dhe ato kukullat prej lecke. Ka vetëm një forcë tjetër në botë që bën të njëjtën politikë: Talebanët në Kabul! Se ata nuk dinë të flasin, nuk dinë të thonë si do bëjmë një kopësht, si do bëjmë një çerdhe, si do e promovojnë turizmin, si do e zgjerojmë aeroportin. Një forcë që nuk di të artikulojë, djeg goma”, tha ai.

Sipas tij, mjafton të shohësh djegien e gomave nga opozita për të kuptuar diferencën me Partinë Socialiste. “Gjatë fushatës xhirojnë gomat, pastaj kur humbasin djegin gomat. Më thoshte dikush në Tiranë: ‘O lali, aman kur do mbarojnë këta se i trembën turistët’. I thashë: Unë lus Zotin që të mos mbarojnë, të jenë çdo javë aty, derisa të vijnë zgjedhjet, që të mos harrojnë njerëzit se kë kemi përballë, që të mos harrojnë njerëzit kush është diferenca mes atyre që punojnë dhe atyre që djegin goma, të mos harrojnë njerëzit as SHIK-un, të mos harrojnë njerëzit as vajzën dhe djalin e Saliut, as Gërdecin dhe 21 Janarin. Unë lus Zotin që ata të vazhdojnë çdo javë, që çdo qytetar i Shqipërisë, sikur të ketë edhe dyshimin më të vogël, mjafton të shohë ata dhe të kuptojë punën tonë. Kjo është diferenca mes nesh dhe atyre, janë dy civilizime të ndryshme, dy botëkuptime të ndryshme”, tha ai.

Veliaj deklaroi se PS-ja ka treguar se di të ndërtojë çerdhe, kopshte dhe shkolla të reja. “Zoti ua shtoftë inatin, ata djegin goma, por ne kemi ndërtuar më shumë shkolla se ç’kanë djegur ata goma. Kemi ndërtuar më shumë ujësjellës, se ç’kanë hedhur ata molotovë. Kemi bërë më shumë kopshte dhe çerdhe, se numri i protestuesve që vijnë aty. Vetëm në Tiranë kemi 101 kopshte dhe çerdhe të reja”, deklaroi Veliaj.

/a.r