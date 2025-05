Në zgjedhjet parlamentare të këtij viti, që i dhanë fitore të thellë Partisë Socialiste, Kavaja ishte ndër të paktat bashki ku festoheshin fishekzjarrë nga Partia Demokratike dhe Aleanca për Shqipërinë Madhështore. Bastion historik i së djathtës, por që vitet e fundit kishte ndëshkuar lidershipin e PD-së me votë proteste në mbështetje të së majtës, bashkia me 62.890 votues u rikthye në origjinë.

Pas fitores së bashkisë në vitin 2023, Kavaja i dha edhe një herë besimin demokratëve për Kuvendin e Shqipërisë. Me 10.626 vota ose 53.75 për qind, Partia Demokratike dhe Aleanca për Shqipërinë Madhështore mundën socialistët me një diferencë prej gati 2.900 votash. E megjithatë, rezultati zhgënjyes për të djathtën në rang kombëtar e zbehu entuziazmin për këtë fitore të izoluar. “Pjesa tjetër e Shqipërisë nuk na ndoqi, por ne vazhdojmë përpara”, tha ai.

Kryebashkiaku Fisnik Qosja u mburr me qytetarinë dhe modelin që kavajasit treguan në këto zgjedhje, ku si procesi i votimit, ashtu edhe ai i numërimit të votave, u zhvilluan pa incidente dhe pa kontestime. Ndaj qeverisë së majtë, z. Qosja jo vetëm që nuk ka kritika, por edhe shtrin dorën e bashkëpunimit, me synimin për të mos e lënë bashkinë e tij një ishull të izoluar në hartën rozë. “Ne nuk do të izolohemi, do të vazhdojmë bashkëpunimin me qeverinë, për të mirën e Kavajës”, tha Qosja.

Vetëm 19.960 qytetarë, ose 31.7 për qind e votuesve të regjistruar, iu drejtuan kutive të votimit të dielën e 11 majit në këtë bashki të qarkut të Tiranës — një rënie e lehtë krahasuar me katër vite më parë, kur pjesëmarrja ishte 34.6 për qind.

Në vitin 2021, Partia Socialiste fitoi zgjedhjet e përgjithshme me diferencë të ngushtë, por në zgjedhjet lokale të vitit 2023, Kavaja u bë e vetmja bashki ku PD-ja ktheu rezultatin dhe siguroi fitoren me kryebashkiakun aktual, Fisnik Qosja.