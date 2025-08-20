Policia në Francë ka arrestuar një burrë nën dyshimin për vrasje, pasi në lumin Sena u zbuluan katër trupa të pajetë javën e kaluar.
Një pasagjer në një tren të mërkurën e kaluar vuri re një trup që lundronte pranë bregut në periferi të Parisit, Choisy-le-Roi, dhe njoftoi policinë. Hetuesit gjetën më pas katër trupa që me sa duket kishin qenë në ujë për disa ditë.
Sipas Le Parisien, viktimat ishin burra me prejardhje nga Afrika. Një hetim zbuloi se njëri prej burrave ishte mbytur, ndërsa tjetri tregonte shenja të lëndimeve të dhunshme, ndërsa nuk janë publikuar detaje rreth dy viktimave të tjera deri në këtë kohë.
Hetuesit ende nuk kanë thënë nëse ka ndonjë lidhje midis viktimave, por i arrestuari dyshohet se ka kryer vrasje të shumëfishta duke përdorur metoda të ndryshme, njoftoi të mërkurën Zyra e Prokurorit të Shtetit.
Sipas gazetës Le Parisien, i dyshuari është një 24-vjeçar i lindur në Algjeri.
