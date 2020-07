Virgjëresha

Do punosh shumë. Relaksi dhe pushimet duhet të presin. Do kesh probleme për të zgjidhur. Mos u shqetëso! Nuk do zgjatë shumë, vjeshta vjen shpejt.

Ujori

Zhgënjimet sentimentale nuk do të të lejojnë të shijosh verën. Do kesh pak dëshirë për të dalë. Përdore këtë periudhë për të reflektuar e qartësuar disa gjëra me veten.

Luani

Do kesh disa probleme në punë dhe në familje. Do kërkojnë kohën e tyre, por në fund do zgjidhen. Me qetësi, durim dhe pa e humbur buzëqeshjen do e rregullosh gjithçka për të shijuar një vjeshtë pa probleme.

Shigjetari

Disa ndryshime do të të shpërqendrojnë. Pushimet dhe relaksi do presin për në shtator. Forca, kurajo dhe punë të mbarë!