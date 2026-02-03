Mediat libiane kanë raportuar se Saif al-Islam Gaddafi, djali i ish-udhëheqësit të vendit Muammar Gaddafi, dyshohet se është vrarë në banesën e tij pranë qytetit Zintan, në perëndim të Libisë. Sipas këtyre raportimeve, dyshohet se katër persona të armatosur kanë kryer një atentat ndaj tij. Deri në këto momente, nuk janë dhënë detaje të plota mbi identitetin e autorëve apo motivet e mundshme të sulmit.
Lajmi është përforcuar nga Abdullah Othman, këshilltari politik i Saif al-Islam Gaddafit, i cili ka konfirmuar vdekjen përmes një postimi të shkurtër në rrjetet sociale, pa sqaruar rrethanat konkrete të ngjarjes. Ndërkohë, ekipi politik i Saif al-Islam ka publikuar një deklaratë zyrtare ku shpreh pikëllimin për vdekjen e tij.
Kush ishte Saif al-Islam Gaddafi
Saif al-Islam Gaddafi ka qenë një nga figurat më të njohura dhe më kontroverse të politikës libiane pas vitit 2011. Ai u pa për shumë vite si pasardhësi politik i babait të tij, Muammar Gaddafi, i cili u rrëzua nga pushteti dhe u vra gjatë kryengritjes popullore dhe ndërhyrjes ndërkombëtare. Pas rënies së regjimit, Saif al-Islam u arrestua nga grupe të armatosura në Zintan dhe u mbajt për disa vite në paraburgim, përpara se të lirohej në bazë të një amnistie.
Në vitet e fundit, ai kishte tentuar të rikthehej në skenën politike dhe kishte shprehur ambicie për të marrë pjesë në zgjedhjet presidenciale, një proces që mbeti i bllokuar për shkak të krizës së vazhdueshme politike dhe të sigurisë në vend. Emri i tij ka qenë gjithashtu i lidhur me akuza ndërkombëtare për krime gjatë konfliktit të vitit 2011.
Vdekja e Saif al-Islam Gaddafit pritet të ketë ndikim të madh politik dhe simbolik në Libinë e përçarë, ku rivalitetet mes grupeve të armatosura dhe fraksioneve politike vazhdojnë të kërcënojnë stabilitetin. /Euronews/
Leave a Reply