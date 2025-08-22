Një ngjarje e rëndë ndodhi në Volos të Greqisë këtë mëngjes.Një 40-vjeçar shqiptar qëlloi për vdekje me thikë bashkëshorten në hyrje të pallatit ku banonin rreth orës 11:00.
Sipas raportimeve, çifti kishte pasur një grindje paraprake.
Dyshohet se 40-vjeçari është larguar në këmbë, ndërsa vijon puna për kapjen e tij.
Katër fëmijët e mitur të çiftit ishin gjithashtu në apartament dhe u larguan nga policia. Aktualisht, sipas informacioneve paraprake nuk ka histori të dhunës në familje.
Sipas informacioneve nga mediat vendase, 40-vjeçari ishte përdorues droge dhe dyshohet se tentoi vetëvrasje qershorin e kaluar.
