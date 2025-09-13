Kategoria e Parë zhvilloi katër ndeshjet e fundit të vlefshme për javën e tretë.
Bie në sy fitorja e Pogradecit ndaj Laçit. Liqenorët triumfuan minimalisht, duke u konfirmuar mes pretendentëve për ngjitjen në elitë.
Kurbinasit pësojnë humbjen e parë sezonale dhe humbasin kryesimin, që tashmë mbahet nga Skënderbeu me 7 pikë.
Në krahun tjetër, Pogradeci ngjitet i treti me 5 pikë. Surprizë ishte edhe humbja e Besës ndaj Apolonisë me rezultatin 2-1. Në tre javët e para, kavajasit numërojnë dy barazime dhe një humbje.
Dy duelet e tjera, Luftëtari-Burreli dhe Kastrioti-Korabi u mbyllën në barazim pa gola.
