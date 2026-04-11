Skënderbeu fitoi minimalisht ndaj Burrelit në transfertë, falë një goli të shënuar nga Mario Beshiraj në pjesën e dytë. I njëjti lojtar, shpërdoroi një penallti në fraksionin e parë.
Me këtë sukses, korçarët mbajnë vendin e parë me 73 pikë, 3 më shumë se Laçi i vendit të dytë. Kurbinasit bënë detyrën ndaj Kastriotit, duke fituar 2-1 në transfertë.
Pogradeci triumfoi me rezultatin e thellë 5-1 ndaj Kukësit në shtëpi. Pesë gola u shënuan në pjesën e parë, ndërsa Pogradeci shënoi edhe një tjetër në fund, për të vulosur suksesin.
Ky sukses, i mban liqenorët në vendin e tretë me 67 pikë, ndërsa ndeshja e radhës do të jetë pikërisht ndaj Laçit, ku do të caktohet edhe skuadra e vendit të dytë, që të çon në Superiore.
Luftëtari triumfoi 1-2 ndaj Ilirisë dhe vazhdon të besojë te mbijetesa, pavarësisht vendit të fundit. Lushnja dhe Besa barazuan pa gola mes tyre. Kavajasit mbajnë vendin e gjashtë, ndërsa lagunarët renditen në vendin e parafundit. Pa gola u mbyll edhe dueli Korabi-Apolonia, dy ekipe që gjithashtu luftojnë për mbijetesën.
