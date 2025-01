Imazhe apokaliptike kanë lënë pas zjarret në Los Anxhelos, ndërsa 10 persona kanë humbur jetën. Flakët kanë shkatërruar mijëra hektarë dhe shtëpi, që janë bërë shkrumb e hi, ndërsa ekspertët paralajmërojnë se zjarri nuk do të shuhet nëse moti nuk ndryshon.

Mirëpo, në mes të gjithë kësaj situate tragjike kishte edhe nga ata që plaçkitën shtëpitë e braktisura.

Në fakt, siç është bërë e ditur, deri dje ishin bërë 20 arrestime nga autoritetet, por autorët janë shumë më tepër. Vlen të theksohet se qindra mijëra njerëz janë larguar nga shtëpitë e tyre.

Prokurori i Qarkut në Los Anxhelos, Hochman, ka reaguar ashpër për plaçkitjet mes zjarreve.

Në “betejë” është edhe Garda Kombëtare.

Military Police with the California National Guard arrived at Ontario International Airport earlier tonight, where they will begin assisting Law Enforcement on Friday with Search-and-Recovery as well as Looting Enforcement, in the Area of Northern Los Angeles impacted by the…

Siç raporton Newsweek, trupat e Gardës Kombëtare të Kalifornisë po marrin pjesë në operacionin kundër plaçkitjes.

Osint Defender shkroi në X: ” Policia ushtarake e Gardës Kombëtare të Kalifornisë mbërriti në Aeroportin Ndërkombëtar të Ontarios për të ndihmuar zbatimin e ligjit .”

Aktualisht është e paqartë se sa kohë do të qëndrojnë Garda Kombëtare dhe forcat e tjera të sigurisë në Los Angeles.

E gjithë kjo situatë grabitjesh ka bërë që banorët të kenë frikë të largohen nga shtëpitë e tyre.

Banorja e Los Anxhelosit, Alison Agsten tha për stacionin lokal të lajmeve KTLA se ” ne po shohim makina që ndalen përpara shtëpive, burra që zbresin dhe vrapojnë drejt banesave”.

Madisen Keavy, një reporter i KCAL, tha gjithashtu se “nga pamjet filmike duken tre burra me skuter që tentonin të hynin në shtëpi, por menjëherë u kthyen kur panë policinë”.

Sipas Daily Mail, të pasurit në Los Anxhelos kanë punësuar kompani private sigurie për të mbrojtur shtëpitë e tyre.

LA County Supervisor Barger confirms that 20 people have been arrested for looting homes in evacuated fire zones – ABC7

Autoritetet shpallën një shtetrrethim për të kontrolluar plaçkitjen.

Konkretisht, sipas Los Angeles Times, sherifi i kontesë së Los Angeles, Robert Luna, njoftoi të enjten disa masa për të rritur sigurinë në zonat që janë evakuuar për shkak të zjarreve shkatërruese. “Departamenti i Sherifit të Qarkut të Los Anxhelosit ka kërkuar zyrtarisht mbështetjen e Gardës Kombëtare të Kalifornisë”, tha Luna.

Sherifi tha gjithashtu se agjencia po punon për të zbatuar një shtetrrethim që do të jetë në fuqi nga ora 18:00 deri në 06:00.

Kushdo që kapet duke shkelur shtetrrethimin mund të përballet me gjobë deri në 1000 dollarë ose deri në gjashtë muaj burg.

20 grabitës të arrestuar gjatë zjarreve në Kaliforni, thotë Sherifi i Qarkut LA, Luna.

Mbikëqyrësja e Qarkut të Los Anxhelosit Kathryn Barger tha se shtetrrethimi nuk u bë për të ndëshkuar banorët, por për të mbajtur zonën të sigurt dhe siç kërkohet nga Këshilli i Qytetit Altadena.

Ai tha gjithashtu se autoritetet arrestuan njerëz në zonat që janë evakuuar.

People need to be on high alert for organized criminal syndicates going into Los Angeles neighborhoods on scooters, e-bikes and motorcycles. They’re wearing masks & backpacks.

It’s suspected that these gangs are starting the fires then looting the homes. pic.twitter.com/ifK5gaJvj5

